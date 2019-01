Secretária anuncia repasses e promete quitar dívidas

11

2019-01-23 22:20:00

Igor Natusch

A negociação de dívidas acumuladas - em especial, no custeio dos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) - foi o grande tema da participação da nova secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, no encontro do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems-RS), ocorrido ontem. Durante o evento, a titular da pasta garantiu que o governo de Eduardo Leite tem disposição de resolver logo os débitos, que se aproximam de R$ 1 bilhão, e acenou com a liberação de recursos para ações imediatas no setor.

Entre os anúncios está a liberação de R$ 2,47 milhões para ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito que transmite a dengue, além de moléstias como chikungunya e zika. Os aportes são destinados a 232 municípios gaúchos. Foi confirmado também o repasse de R$ 584 mil à Vigilância Sanitária, atingindo 21 cidades do Litoral.

Outros valores previstos envolvem R$ 48 mil em recursos para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), contemplando 20 municípios, além de recursos para o pronto-atendimento 24 horas de 12 cidades. Os hospitais de referência em Capão da Canoa, Osório, Santo Antônio da Patrulha, Torres, Tramandaí e Rio Grande também devem receber aportes financeiros.

A nova secretária procurou deixar claro que pretende iniciar, até o final do mês, uma mesa de negociação para tratar dos repasses atrasados. A partir de março, a promessa é honrar os compromissos contratualizados, mantendo os repasses regularizados no mês corrente, além de rever contratos passíveis de redução de despesas. A quitação das dívidas, porém, não tem data para ocorrer. "A composição dessa negociação ainda não está feita. O governo é um todo, a dívida atinge vários órgãos", justificou Arita, admitindo que a saúde é, "provavelmente, um dos grandes volumes" que constituem o débito.

De acordo com o presidente do Cosems-RS, Diego Espíndola, a dívida do Estado com os município soma cerca de R$ 700 milhões para a atenção básica e ultrapassa os R$ 200 milhões para os hospitais. "Os municípios estão sem receber repasses para atenção básica há um ano. A partir do ano que vem, não haverá mais caixa para manterem o atendimento sozinhos", adverte. Ainda assim, Espíndola diz ver a nova gestão com otimismo, elogiando as sinalizações de diálogo feitas pela nova titular da Saúde.