Parque Saint'Hilaire concilia lazer e educação ambiental em Viamão

2019-01-24 21:43:00

Daniel Sanes

Mesmo contando com uma boa infraestrutura para receber visitantes, pode-se dizer que o Parque Natural Municipal Saint'Hilaire é, para grande parte dos porto-alegrenses, um ilustre desconhecido. Isso porque essa Unidade de Conservação da Natureza (uma das quatro da Capital, junto com o Morro do Osso, a Reserva Ecológica do Lami e o Refúgio São Pedro) não fica em Porto Alegre, e sim no município vizinho de Viamão. Não à toa, grande parte do público que visita o parque é da Região Metropolitana.

"Recebemos cerca de 10 mil pessoas por mês, mais de 100 mil por ano. Só em um domingo, o número de visitantes pode chegar a 4 mil", afirma o guarda-parques Josimar Appel, gestor do Saint'Hilaire.

Com cerca de 1,1 mil hectares, o parque é dividido em áreas distintas. Logo na entrada, fica o espaço aberto ao público em geral, repleto de quiosques, churrasqueiras, brinquedos e quadras de futebol. Mais adiante, há um centro de escoteiros. O acesso é fácil, tanto de ônibus quanto de carro - é possível, inclusive, estacionar lá dentro. Durante a visita da reportagem do Jornal do Comércio, havia ciclistas, pais brincando com os filhos na pracinha e grupos sentados junto aos quiosques, batendo papo.

Próximo à área de recreação, uma placa indica o início da Trilha da Coruja. Com cerca de 1,8 quilômetro, o trajeto é feito com o auxílio de profissionais, mas deve ser agendado com antecedência. "A trilha é voltada para escolas e grupos de pesquisa, com limitação de 25 pessoas. Como o foco é a educação ambiental, fazemos algumas paradas para mostrar a vegetação ao longo do percurso", explica o engenheiro florestal Gerson Luís Mainardi, responsável técnico do parque.

Tanto através da Trilha da Coruja quanto da área aberta ao público em geral, avista-se uma das grandes riquezas do Parque Saint'Hilaire: a barragem da Lomba do Sabão. "São 72 hectares de lâmina d'água. Os arroios se concentram aqui e deságuam no Dilúvio", ressalta Mainardi. Costeando as margens, é possível observar a riqueza da fauna local. Em questão de alguns minutos surgem cobras, ratões do banhado e aves diversas, como biguás e aracuãs. Já na área de preservação, próxima a uma das nascentes do lago Guaíba, um pequeno tangará-dançarino pia no topo de uma árvore e se revela para a lente do fotógrafo do JC.