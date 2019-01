Com chuva e calor, Estado alerta para risco de dengue

11

2019-01-28

Isabella Sander

As condições climáticas no Rio Grande do Sul não poderiam ser mais propícias para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika vírus - altas temperaturas e muitas ocorrências de chuva. Por esse motivo, os órgãos de Vigilância em Saúde têm reforçado o combate ao inseto e alertado a população para tomar pedidas preventivas à infestação, como acabar com os focos de água em vasinhos de plantas e ralos, por exemplo.

No último informativo epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES), referente à semana entre 13 e 19 de janeiro, quatro casos de dengue tinham sido confirmados no Rio Grande do Sul, sendo três importados (contraídos em outros estados) e um autóctone (contraído em solo gaúcho). O caso autóctone foi registrado em Panambi. Os importados atingiram moradores de São Luiz Gonzaga e Sete de Setembro. Outras 47 ocorrências estavam em investigação.

Entre o final de fevereiro e o início de março, está prevista publicação de um novo Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa) e um novo Levantamento de Índice Amostral (LIA). O último publicado, no final de novembro, apontou 319 municípios gaúchos com algum tipo de infestação (ou seja, com alguma armadilha detectando larvas do mosquito nos 12 meses anteriores), sendo 93 deles com infestação considerada em situação de alerta ou risco alto (quando a presença de larvas do inseto foi verificada em pelo menos 1% dos imóveis vistoriados).

Na semana passada, o governo do Estado anunciou um repasse superior a R$ 2,4 milhões para o combate à infestação do Aedes aegypti em 232 cidades. O aporte de recursos visa o fortalecimento da área da saúde no período de veraneio, em municípios impactados pelo crescimento populacional e consequente aumento na demanda por serviços de saúde durante o verão.

Segundo a bióloga do Programa Estadual de Vigilância e Controle do Aedes na SES, Carmen Gomes, apesar de ainda não haver nenhum caso confirmado de dengue, chikungunya ou zika no Rio Grande do Sul em 2019, ainda é preciso ficar em alerta, pois normalmente os casos começam a aparecer entre março e abril, após o período de deslocamento das pessoas para estados onde há mais risco de contágio, durante as férias, e um período de incubação da enfermidade.

"Esta é uma época na qual temos que ter uma atenção maior, porque é quando o mosquito se prolifera mais. Então, tendo o vetor, tempos mais risco de ter a circulação viral", explica Carmen. A servidora explica que o mosquito existe o ano inteiro, mas em épocas de chuva e calor tem mais condições de se reproduzir. Por esse motivo, a Vigilância em Saúde do Estado busca fazer a prevenção o ano inteiro, a fim de chegar ao verão com uma transmissão mais baixa. O trabalho das equipes das prefeituras consiste em fazer vistorias em estabelecimentos e residências, para eliminar possíveis criadouros do mosquito.

Carmen recomenda uma vez por semana esvaziar vasos de flores, manter o ralo coberto e esvaziar os receptáculos de plantas como a bromélia, cujas folhas são duras e acumulam água. Os demais recipientes devem receber o destino correto, sendo cobertos ou furados. "O importante é não mantermos nenhum tipo de depósito, para não acumular água", indica a bióloga. Conforme ela, ao contrário do mosquito normal, que circula mais no final da tarde, o Aedes aegypti pousa mais durante o dia.