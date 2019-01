Ufrgs divulga lista dos aprovados no vestibular 2019

11

2019-01-18 17:00:11

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) divulgou, nesta sexta-feira (18), o tão esperado listão dos aprovados no vestibular 2019. Acesse aqui o resultado.

Previsto para sair até a segunda-feira (21), o listão foi liberado já nesta sexta, depois de a Ufrgs ter conseguido acesso às notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), liberadas nesta manhã pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As notas são consideradas no fechamento da pontuação dos candidatos aos 90 cursos da universidade.

Cerca de 23,3 mil pessoas fizeram a prova na primeira metade de janeiro, concorrendo às cerca de quatro mil vagas em 90 cursos diferentes. O concurso é o maior entre instituições de Ensino Superior no Estado. A Ufrgs confirmou em avaliação recente do Inep que é a melhor universidade federal do País e a segunda entre todas as instituições.

Neste ano, não aconteceu a já tradicional fixação das listas físicas no hall da reitoria, na avenida Paulo Gama, 110, próximo ao Centro de Porto Alegre, para que os candidatos pudessem conferir seu nome na lista física.

A partir de agora, os calouros devem ficar atentos para o prazo da matrícula, que vai de 6 a 9 de março para o primeiro semestre de aulas. É importante ficar ligado no site da Ufrgs, que divulga as orientações.