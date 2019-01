Ulbra vai parcelar verbas rescisórias de quase 300 professores demitidos

11

2019-01-18 18:28:28

Matheus Closs

A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) chegou a um acordo para o pagamento das verbas rescisórias dos 286 professores demitidos nas últimas semanas. A proposta para o acordo coletivo judicial foi negociada entre o Sindicato dos Professores do Ensino Privado (Sinpro-RS) e a mantenedora da instituição de ensino, a Associação Educacional Luterana do Brasil (Aelbra), e aceita pelos professores em assembleia.

O acordo, foi acertado em reunião na quinta-feira (17) entre os sindicatos e a mantenedora. Os professores demitidos aprovaram a proposta em assembleia. Os 225 trabalhadores vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Privado dos Vales do RS (Sintep-Vales) decidem na próxima segunda-feira (21).

O pagamento dos valores será em até 20 meses. As rescisões serão homologadas ao longo de fevereiro. A primeira parcela será quitada em 15 de março. O acordo prevê pagamento mínimo mensal de R$ 2,5 mil e um teto de 80% do salário líquido que o professor vinha recebendo.

Além das verbas rescisórias, foram incluídos os valores referentes a multa de um salário, conforme artigo 477 da CLT, a integralização do saldo credor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), multa compensatória de 40% sobre o FGTS e as multas pelos atrasos salariais - que têm ocorrido nos últimos anos na Ulbra. O acordo também prevê participação da Ulbra no custeio do plano de saúde e no desconto de mensalidades para os dependentes dos professores.