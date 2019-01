Kobra faz primeira intervenção em Porto Alegre com homenagem a Mario Quintana

11

665929

2019-01-17 12:52:00

Lívia Rossa

As reconhecidas cores vivas e formas geométricas do artista paulista Eduardo Kobra ganharam espaço em um mural gigante para homenagear o poeta gaúcho Mário Quintana em Porto Alegre. A obra ocupa a fachada de um dos prédios do Colégio Farroupilha, no bairro Três Figueiras. Junto ao rosto do escritor, a pintura de um pássaro faz referência ao poema clássico do gaúcho Eles Passarão Eu Passarinho.

O trabalho foi concluído nessa terça-feira (15) e é a primeira intervenção do artista na Capital. A escolha de um dos símbolos da literatura gaúcha deu à obra a cara da cidade. O mural foi disposto em uma área de 14 x 14 metros, em prédio novo de cinco andares, que deve receber as turmas de 3º ano do Ensino Médio, incluindo espaços de multiatividades do Colégio. O artista foi contratado pela rede de ensino e o valor da pintura não foi divulgado.

Kobra é reconhecido mundialmente por retratar personalidades como Nelson Mandela, Anne Frank, Albert Einstein e Madre Teresa. Em 2010, esteve no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, para pintar o Muro da Memória, nos fundos da Biblioteca Pública Municipal Henrique Bastide. O artista possui mais de 500 obras espalhadas pelo Brasil.

No ano passado, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, Kobra foi eleito uma das personalidades de 2018 pelo guia cultural Time Out. Ele tem tem 19 obras expostas na metrópole norte-americana.