Motoristas não respeitam faixa preferencial recém-instalada na Ipiranga

2019-01-14 22:26:53

Igor Natusch

Desde ontem, os motoristas que trafegam pela avenida Ipiranga, em Porto Alegre, precisam estar atentos à faixa preferencial para ônibus, entre as avenidas Elias Cirne Lima e Antônio de Carvalho. O trecho, no sentido Centro-bairro, tem cerca de 900 metros e faz parte do Programa de Priorização do Transporte Coletivo, promovido pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) para tentar aliviar alguns dos principais gargalos no trânsito da Capital.

Nos dias úteis, entre 16h e 20h, a pista demarcada com uma pintura azul será de uso preferencial de ônibus e lotações. A expectativa é diminuir o tempo médio de viagem dos coletivos no trecho - que hoje fica em 12 minutos nos horários de pico - para três minutos. Durante esse período, os demais veículos só podem fazer uso da faixa exclusiva para acessos e conversões. Segundo a EPTC, mais de 23 mil pessoas usam, todos os dias, alguma das seis linhas que passam pelo trecho.

A reportagem do Jornal do Comércio esteve no local na tarde de ontem, logo após a mudança começar a valer. Embora a maioria dos veículos tenha respeitado a restrição, pelo menos duas dezenas de automóveis trafegaram na área preferencial - inclusive um caminhão do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), que cometeu a infração por pelo menos duas quadras, por volta das 16h40min. O principal problema era verificado nos acessos à Ipiranga, em ruas como a Padre Todesco. Depois de dobrar a esquina, os veículos seguiam pelo trecho exclusivo até o semáforo, ao invés de acessar alguma das três faixas de uso livre.

Enquanto a reportagem esteve no local, pelo menos três fiscais da EPTC controlavam o cumprimento das exigências. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a circulação de veículos em faixa ou via de tráfego preferencial é considerada infração gravíssima, resultando em multa, perda de sete pontos na carteira e possível recolhimento do veículo.

A EPTC prevê a execução de medidas semelhantes em outros trechos críticos no primeiro semestre deste ano, em vias como a avenida Independência e o entorno da rodoviária de Porto Alegre. No momento, faixas preferenciais já são empregadas nas avenidas Assis Brasil, Bento Gonçalves, Brasil, Cavalhada, Icaraí e Nonoai.