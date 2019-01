11

665332

2019-01-14 12:56:00

Número de atingidos pela chuva ultrapassa 5 mil no Rio Grande do Sul

A Defesa Civil estadual divulgou nesta segunda-feira (14) novo balanço do número de atingidos pelas chuvas que provocaram estragos no Rio Grande do Sul na semana passada, especialmente nas regiões da Campanha e a Fronteira-Oeste. São 5.075 pessoas desabrigadas e desalojadas em 15 municípios gaúchos.

Os números subiram em relação a domingo (13), quando eram 4.892 atingidos. A situação mais crítica segue sendo em Alegrete, embora os números no município não tenham alterado em relação ao balanço de ontem: são 4.309 pessoas desabrigadas e desalojadas.

Bagé, Barra do Quaraí, Barracão, Dom Pedrito, Jaguari, Lavras do Sul, Manoel Viana, Pedro Osório, Quaraí, Rosário de Sul, São Borja, São Gabriel, São Francisco de Assis, Santana da Boa Vista e Uruguaiana são as demais cidades com registros de estragos, como casas destelhadas, e pessoas que precisaram deixar suas residências devido aos alagamentos.

De acordo com o balanço do fim da manhã de hoje, ao todo são 40 residências e um prédio danificados, ambos em Barracão, no Noroeste gaúcho. Duas pessoas morreram, uma em Alegrete, e outra em Santana da Boa Vista.

O Comando Militar do Sul mobiliza 250 militares para ajudarem nas enchentes. Viaturas e equipamentos foram encaminhados para a Defesa Civil. A remoção das famílias das áreas de risco e a retirada de entulhos de dentro das casas também têm auxílio das tropas do Comando.

Em Porto Alegre, o Comando da Defesa Civil comunicou a organização de ajuda humanitária para as famílias atingidas pelas cheias. Uma Central de Doações foi montada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), na avenida Borges de Medeiros, 1501, receberá doações de segunda a domingo, das 8h30min às 18h. Podem ser levados alimentos não perecíveis, água potável, roupas, material de dormitório, colchões, produtos de limpeza e higiene pessoal.

O Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet) alerta para a ocorrência de mais chuva na região das Missões, Fronteira-Oeste e parte do Planalto Médio na terça-feira (15). Há possibilidade de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento entre 40Km/h e 60Km/h.