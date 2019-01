Cobrança de pedágio na freeway volta em fevereiro

11

665273

2019-01-13 16:03:00

Depois da assinatura do contrato de concessão de trechos de quatro rodovias federais no Rio Grande do Sul , agora é sentar e aguardar a volta da cobrança dos pedágios. A primeira a ser retomada é a dos dois postos existentes na BR-290, no trecho conhecido por freeway. A cobrança já tem data para recomeçar: dia 15 de fevereiro, portanto, ainda no veraneio dos gaúchos.

A freeway é a principal ligação para as praias do Litoral Norte. O valor será de R$ 4,30, que valerá para todas as praças. São diversos postos espalhados ao longo das quatro estradas envolvidas, que atravessam 32 municípios, e com contrato de 30 anos . O novo concessionário é o grupo CCR, que também opera estradas em São Paulo.

Confira os trechos e onde estão os 7 pedágios:

BR-101: Torres até o entroncamento com a BR-290 em Osório (pedágio será no km 35 em Três Cachoeiras). Cobrança: começa em 15/2/2020.

Torres até o entroncamento com a BR-290 em Osório (pedágio será no km 35 em Três Cachoeiras). começa em 15/2/2020. BR-290 (freeway): entroncamento de Osório até o km 98,1 em Porto Alegre (pedágios nos km 77, em Gravataí, que depois passará ao km 59, em Glorinha, e km 19, em Santo Antônio da Patrulha). Cobrança: começa em 15/2/2019. (Glorinha para a ser em 15/8/2020).

entroncamento de Osório até o km 98,1 em Porto Alegre (pedágios nos km 77, em Gravataí, que depois passará ao km 59, em Glorinha, e km 19, em Santo Antônio da Patrulha). começa em 15/2/2019. (Glorinha para a ser em 15/8/2020). BR-386: Carazinho até o entroncamento com a BR-470/116 em Canoas (praças serão construídas nos km 203 (Victor Graeff), km 260 (Fontoura Xavier), km 375 (Paverama) e km 424 (Montenegro). Cobrança: começa em 15/2/2020

Carazinho até o entroncamento com a BR-470/116 em Canoas (praças serão construídas nos km 203 (Victor Graeff), km 260 (Fontoura Xavier), km 375 (Paverama) e km 424 (Montenegro). começa em 15/2/2020 BR-448 (Rodovia do Parque): Sapucaia do Sul até o entroncamento com a BR-290/116 em Porto Alegre. Não terá pedágio.

Os pedágios vão ser ativados conforme um calendário. Uma das novidades é a cobrança bidirecional em todos eles. Além disso, o posto hoje situado em Gravataí será deslocado para Glorinha. A transferência começa em junho.

A cobrança bidirecional será implantada também em junho deste ano em Santo Antônio da Patrulha, mas só começa a ser feita em 15 de agosto de 2020. Nesta mesma data, inicia-se a cobrança no posto já transferido a Glorinha.

Em fevereiro, começa a construção de cinco novas praças de pedágios e 11 bases operacionais. O começo da cobrança de pedágio em quatro praças na BR-386 e uma praça na BR-101 será em 15 de fevereiro de 2020.

Além disso, começa a operação do Túnel do Morro Alto, na BR-101, entre os kms 67 e 69, e a operação do vão móvel da ponte do Guaíba. Os serviços de apoio e socorro na BR-290 começam em 15 de fevereiro, com ambulâncias, guinchos, monitoramento de câmeras, conservação e totens de atendimento nas bases.