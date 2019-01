11

665264

2019-01-13 09:34:00

Defesa Civil gaúcha alerta para mais chuvas fortes neste domingo em áreas com cheias

Defesa Civil alerta para mais chuvas na região já atingida, como na área do rio Ibirapuitã 6° RCB/DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE ALEGRETE/JC

O quadro de cheias na Fronteira Oeste e Campanha gaúcha pode piorar diante da previsão de continuidade das chuvas. A Defesa Civil divulgou na noite desse sábado (12) alerta para a possibilidade de eventos adversos neste domingo (13).

"Há chance de chuvas intensas acompanhadas de rajadas de vento, com possibilidades de temporais, em pontos isolados da Fronteira Oeste e Campanha do Estado", descreve o alerta.

No boletim sobre os impactos das chuvas, no fim da tarde desse sábado, a Defesa Civil apontou que o número de pessoas desabrigadas e desalojadas havia subido a 3.239. No começo da manhã desse sábado, eram 3,1 mil nessas condições

Alegrete é o município mais atingido, com 1.639 pessoas desalojadas e 857 pessoas desabrigadas, que são no Ginásio Osvaldo aranha e Parque de Exposição. O órgão cita que o abastecimento de água potável é deficitário, pois a cheia compromete a operação das bombas. Entre 30% a 40% da população estão sem água. São Gabriel tem quase 600 moradores fora das casas. No total, 11 municípios enfrentam problemas na região.

Ajuda humanitária para atingidos

Em Porto Alegre, o Comando da Defesa Civil comunicou a organização de ajuda humanitária para as famílias atingidas pelas cheias. Uma Central de Doações foi montada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), na avenida Borges de Medeiros, 1501, próximo ao Centro da Capital, que receberá doações de segunda a domingo, das 8h30min às 18h.

Podem ser levados alimentos não perecíveis, água potável, roupas, material de dormitório, colchões, produtos de limpeza e higiene pessoal.