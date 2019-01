11

Mais de 3,1 mil pessoas estão fora das casas devido a cheias no Rio Grande do Sul

Mais de 3,1 mil pessoas ainda estão fora de suas casas ou perderam as residências com as cheias de rios no Rio Grande do Sul. Alegrete, na Fronteira Oeste, é o município mais atingido, segundo o boletim da Defesa Civil na manhã deste sábado (12). O governador gaúcho, Eduardo Leite sobrevoou as áreas atingidas neste sábado.

A previsão do tempo indica que as chuvas vã continuar em todo o Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) adverte "para pancadas de chuva de intensidade moderada a forte com volumes acumulados significativos no sul do Rio Grande do Sul". O norte de Santa Catarina e sul do Paraná podem ter granizo. Em Porto Alegre, a previsão é d pancadas de chuva até este domingo (13). O tempo se mantém encoberto.

Na localidade, são quase 2,5 mil pessoas que não conseguiram retomar suas vidas normalmente. O rio Ibirapuitã chegou a 14 metros acima de seu nível, que equivale à altura de um prédio de quatro andares . AS pessoas estão em casas de familiares e amigos ou alojadas em ginásios e barracas montadas pela Defesa Civil.

Como a elevação do rio afeta o bombeamento de água da empresa de abastecimento, há problema de água na maior parte da cidade. A retomada da operação começou neste sábado, aos poucos. O problema atinge também São Gabriel. Barco é o principal meio de transporte nas áreas próximas ao leito do rio, que ficaram total ou parcialmente submersas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve de interditar, na tarde dessa sexta-feira (11), um trecho da BR-290, no km 578, em Alegrete, pois a água estava cobrindo a pista. Motoristas tiveram de fazer desvio entre o trevo do Caverá e a entrada da Vila Nova Brasília, aumentando em um quilômetro e meio o trajeto.

A rodovia é a principal ligação entre a Região Metropolitana de Porto Alegre, vindo do Litoral e Santa Catarina, à fronteira com a Argentina. O trânsito foi liberado na manhã deste sábado.