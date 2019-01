Litoral gaúcho não tem ponto impróprio para banho, segundo a Fepam

11

665228

2019-01-11 19:43:02

O Rio Grande do Sul conta com 16 pontos impróprios para banho, porém nenhum deles está situado no litoral gaúcho, segundo o relatório de balneabilidade desta semana da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Alguns pontos estão em rios que sofrem com as cheias provocadas pelas chuvas.

O projeto Balneabilidade analisa e monitora águas doces, salinas e salubres e as classifica entre próprias ou impróprias para banho. A edição deste ano ampliou as áreas monitoradas. São 44 municípios, localizados no Litoral Norte, Médio e Sul, Lagoa dos Patos e nas Regiões Hidrográficas do Guaíba e do Uruguai. Nesta semana, o número de locais impróprios para banho aumentou em relação a anterior, subindo de 15 para 16. Foram 94 pontos monitorados.

São pontos impróprios para banho no Estado: Balneário Caverá, Rio Ibirapuitã, em Alegrete, Praia Recanto das Mulatas – Lago Guaíba, em Barra do Ribeiro, Balneário Rainha do Sol, Rio Ibicuí, em Manoel Viana, Balneário Passo do Verde no Rio Vacacaí, em Santa Maria, Balneário Passo do Umbú – Rio Ibicuí, em São Vicente do Sul, Balneário Rebelo, na Lagoa dos Patos, em Tapes e a Praia Passo Real, no Rio Ibicuí, em Dom Pedrito.

Na Praia do Laranjal, em Pelotas sete pontos permanecem impróprios para banho. São eles: Santo Antônio – Restaurante, Santo Antônio - Rua Bagé e Santo Antônio – Avenida Rio Grande do Sul, o Balneário dos Prazeres, Colônia Z-3, Valverde - Pontal da Barra e Valverde - Aki Pizza.

As águas gaúchas serão monitoradas por 16 semanas. Em conjunto com a Fepam, a Corsan e a Sanep coletam e analisam a água. Os resultados das análises da qualidade da água serão divulgados todas as sextas-feiras, até 1° de março.

Informações sobre a qualidade da água dos balneários gaúchos podem ser conferidas no site da Secretaria do Meio Ambiente e infraestrutura ou pelo aplicativo do projeto Balneabilidade, disponível para Android e iOS. O app informa sobre a qualidade da água e a previsão do tempo.