Rio Ibirapuitã supera cota de inundação e preocupa população de Alegrete

11

664929

2019-01-10 12:05:00

As fortes chuvas ainda causam estragos e deixam em alerta a Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul . Diante dos altíssimos índices de precipitação desde a noite de quarta-feira (9), o Rio Ibirapuitã, em Alegrete, está acima do nível normal e já supera a cota de inundação. Na manhã desta quinta, a alta do rio batia a marca de 11 metros e 85 centímetros.

A cheia, de acordo com a Metsul Meteorologia, está sendo comparada a do Natal de 2015, que alagou a cidade por conta do fenômeno Super El Niño. A avenida Alexandre Lisboa foi interditada pela Guarda Municipal no trecho da Rua Expedicionário Cannes até a ponte Borges de Medeiros. Uma possível interdição da ponte Borges de Medeiros está sendo analisada. O prefeito de Alegrete decretou situação de emergência.

Segundo o município, 80 pessoas desabrigadas foram levadas para o ginásio do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha. Outras estão na quadra de esportes da Escola Honório Lemes e no Parque de Exposições Lauro Dornelles. A estimativa é de que aproximadamente 500 pessoas estejam em abrigos coletivos.

A Defesa Civil de Alegrete está orientando os moradores a saírem antecipadamente de suas casas onde há maior risco de inundação. O número residências alagadas ainda está sendo contabilizado. Ao todo, são três pessoas desalojadas e 126 desabrigadas. Uma pessoa morreu na cidade devido à queda de uma árvore.

Além de Alegrete, outros seis municípios gaúchos registram danos pelas fortes chuvas. De acordo com a Defesa Civil estadual, são 14 pessoas desalojadas e 134 desabrigadas no Estado.

A tempestade destelhou casas, alagou ruas e derrubou árvores e postes. Os locais mais afetados foram Bagé (três pessoas desalojadas), Dom Pedrito (oito pessoas desabrigadas e oito pessoas desalojadas), Jaguari (16 pessoas retiradas de suas residências), São Borja, São Francisco de Assis e Uruguaiana.

Em Uruguaiana, que também decretou situação de emergência, a chuva já supera 400 mm. Com a previsão de mais instabilidade, a estimativa é de que, em uma semana, a chuva atinja de 500 a 700 mm até o fim de semana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva permanece na região e deve apresentar chuva forte e acumulados significativos na Campanha e região Sul até o fim de semana. Nas demais regiões, há previsão de pancadas isoladas.