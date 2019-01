Jornalista e ex-editor do JC João Gamboa morre em Porto Alegre

11

664925

2019-01-10 10:59:00

O jornalista, que foi editor assistente de Política do Jornal do Comércio, João Egydio Gamboa, faleceu na noite dessa quarta-feira (9), aos 75 anos. Segundo familiares, Gamboa teve complicações durante uma cirurgia em hospital de Porto Alegre.

Natural de Santa Vitória do Palmar, o jornalista fez a faculdade de Jornalismo na Ufrgs e um estágio na sucursal do Jornal do Brasil. Foi ainda revisor do Diário Oficial do Estado até ingressar no JC em 25 de maio de 1970.

Gamboa iniciou a carreira como repórter de Geral, passou por Esportes e Economia, onde cobria agropecuária - entrevistou ministros da Agricultura e comandou coberturas da Expointer. Em 1977 foi alçado à chefia de reportagem. Introduziu melhorias no 2º Caderno, como uma mesa redonda de especialistas para discutir temas econômicos, e no início dos anos 1980 se tornou secretário de redação.

Nos últimos 20 anos, atuou como editor-assistente de Política do JC, onde trabalhou até o ano passado. Gamboa recebeu diversos convites para sair do JC - desde outros veículos até de órgãos governamentais, como a Eletrosul. Mas optou por permanecer no jornal, onde se sentia em casa.

Em dezembro, Gamboa foi homenageado com a medalha Alberto André pela Associação Riograndense de Imprensa, como reconhecimento pela sua trajetória no jornalismo gaúcho.

O enterro será amanhã, no Cemitério Ecumênico João XXIII, na Capital, às 19h.