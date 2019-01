Colisão com morte entre carro e caminhão causa sete quilômetros de lentidão na BR-116

11

664917

2019-01-10 10:01:39

Polícia realiza perícia no local para apurar detalhes do acidente PRF RS/DIVULGAÇÃO/JC

Cerca de sete quilômetros de lentidão foi formado no km 253 da BR-116, em Sapucaia do Sul, após a colisão entre um carro Corsa com placas de Alvorada e um caminhão Hyundai HR com placas de Cachoeirinha na madrugada desta quinta-feira (10). O motorista do carro morreu no local.

De acordo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do carro estaria dirigindo na contramão. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Outros dois ocupantes do caminhão ficaram gravemente feridos e foram levados para hospital da região.

Uma das faixas do trecho onde ocorreu o choque foi bloqueada para a realização da perícia, trancando o trânsito entre Novo Hamburgo e Sapucaia e causando longas filas de congestionamentos. Por volta das 10h, os veículos envolvido no acidente já haviam sido retirados da pista e o fluxo liberado no local.