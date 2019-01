Chuva intensa deixa estragos na Campanha e no Oeste gaúcho

11

Um temporal atingiu com força a região Oeste e a Campanha do Rio Grande do Sul entre a noite de terça (8) e a madrugada desta quarta-feira (9), provocando inúmeros estragos em diversas cidades gaúchas. A tempestade destelhou casas, alagou ruas e derrubou árvores. Uruguaiana, Alegrete e Bagé estão entre as mais atingidas. A Defesa Civil ainda está contabilizando os estragos e deve informar o número de afetados ao longo do dia.

Em Alegrete, o prefeito Márcio Amaral decretou situação de emergência. Três famílias já foram retiradas de suas casas e, de acordo com a prefeitura, mais de 40 chamadas foram feitas por moradores. De acordo com a MetSul Meteorologia, a chuva ultrapassou 240 milímetro na cidade, o equivalente a dois meses de precipitação em cerca de 12 horas. O nível do rio Ibirapuitã está acima do normal.

Em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, os estragos foram generalizados devido à chuva e ao forte vendo. O município também deve decretar situação de emergência. A Rádio Charrua relata muitos estragos pela cidade, entre eles postes e árvores caídos, casas e lojas alagadas, além de destelhamentos. Os acumulados de chuva só nesta quarta na região já passam de 200 milímetros.

Em Bagé, na Campanha, o temporal já acumulava 160 mm de chuva na manhã de hoje, também com relatos de estragos. Segundo a comunicação da prefeitura, a Defesa Civil e o vice-prefeito do município estão nas ruas apurando a gravidade dos danos.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, a chuva deve chegar ao longo desta quarta (9). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, segue o alerta para ocorrência de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de trovoadas, rajadas de vento entre (60Km/h e 90Km/h) e possibilidade de queda de granizo em áreas isoladas.