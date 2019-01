Rio Grande do Sul ainda tem clientes sem luz após temporal dessa segunda-feira

11

A chuva voltou com força ao Rio Grande do Sul nessa segunda-feira (7), deixando danos em diversas regiões do Estado. Entre os maiores transtornos, a falta de energia elétrica afetou a maior parte dos gaúchos, deixando milhares de pontos sem luz. A região Sul foi a mais prejudicada. Cerca de 66 mil clientes seguem sem energia.

As áreas de concessão da RGE e RGE Sul concentram o maior número de clientes sem luz, com 46 mil pontos ainda sem o serviço na manhã desta terça (8). As cidades mais afetadas são Alegrete, Uruguaiana, Santa Maria, Santa Rosa, São Borja, Frederico Westphalen, Santo Ângelo, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, Portão, Nova Santa Rita e Montenegro.

Já a CEEE informou que havia reduzido para 20 mil o número de clientes sem luz. As regiões ainda afetadas são Alvorada e Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e os bairros Sarandi e Vila Jardim, na Capital. As equipes da concessionária seguem trabalhando para o restabelecimento do serviço.

Em Porto Alegre, além da falta de energia, o temporal ocasionou queda de árvores e muitos problemas no trânsito. De acordo com a EPTC, foram diversos registros de semáforos fora de atuação e postes e fios caídos sobre vias. Alguns trechos foram totalmente bloqueados devido ao acúmulo de água.