Ufrgs divulga o gabarito do segundo dia de provas do vestibular 2019

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) divulgou, nesta segunda-feira (7), o gabarito do segundo dia de provas do vestibular 2019. Os candidatos passaram por uma bateria de 25 questões objetivas e de múltipla escolha de Língua Portuguesa (veja abaixo) e uma redação, que teve como tema a adolescência e a maturidade