Redação do vestibular da Ufrgs pede a candidatos para refletirem sobre adolescência e maturidade

2019-01-07 14:56:00

Os candidatos a uma vaga na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) realizaram, na manhã desta segunda-feira (7), as provas de Língua Portuguesa e Redação do Vestibular 2019. Na edição deste ano do concurso, a prova de redação exigiu dos alunos uma reflexão de 30 a 50 linhas sobre adolescência e maturidade, tendo como auxílio o texto Os adolescentes que merecemos, do psicanalista Contardo Calligaris, publicado no jornal Folha de S.Paulo em 2010.

A prova propôs aos alunos uma situação hipotética: após a aprovação no concurso vestibular e ingresso no primeiro semestre do curso de graduação escolhido, uma das disciplinas cursadas seria a de Língua Portuguesa. Durante as aulas de leitura e produção textual, o texto Os adolescentes que merecemos de Calligaris teria sido tema de discussão e leitura em sala de aula e, após a discussão, o aluno teria como tarefa produzir um texto sobre as ideias expressas pelo autor no texto.

O texto de Calligaris contava a história de Abby Sunderland, uma adolescente aos 16 anos que embarcou sozinha em um veleiro para navegar pelo mundo. A jovem passou por vários lugares, porém durante a viagem enfrentou uma tempestade no Oceano Índico, ficando à deriva e tendo de ser resgatada. A imprensa americana e internacional foi crítica aos pais de Abby, por deixarem alguém tão jovem embarcar em um barco em alto mar.

A correção da redação do concurso é realizada de duas maneiras e por dois professores diferentes. Há uma correção analítica, que leva em conta a gramática, e uma correção holística, que considera aspectos estruturais do texto. São corrigidos apenas os textos dos candidatos que atingem pelo menos 30% das questões de múltipla escolha das provas objetivas.