Vestibular da Ufrgs mobiliza 28 mil pessoas em 4 cidades

11

664303

2019-01-06 21:36:00

O domingo de intenso calor no Estado - a temperatura máxima chegou aos 35,2 graus em Porto Alegre, com a sensação térmica batendo nos 40 graus - fez com que mais de 28,5 mil pessoas tivessem de suar a camisa, não só em razão do calor, mas também para resolver as questões do primeiro dia de provas do concurso vestibular 2019 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

Ontem, foram aplicados os exames de Física, Literatura em Língua Portuguesa e Língua Estrangeira. Os candidatos a uma das 4.017 vagas disponíveis em 90 cursos de graduação tiveram quatro horas e 30 minutos para fazer a prova, que teve início às 8h30min.

Conforme a organização, o primeiro dia foi marcado pela tranquilidade. Em entrevista concedida durante a manhã, o reitor Rui Vicente Oppermann destacou que em nenhuma das cidades onde estão sendo aplicadas as provas - Porto Alegre, Imbé, Tramandaí e Bento Gonçalves - houve registros de problemas. "O primeiro dia é sempre de muita expectativa, e nossa avaliação é de que tudo correu bem", afirmou.

A presidente da Comissão Permanente de Seleção (Coperse), Maria Adélia Pinhal de Carlos, por sua vez, salientou o atendimento especial prestado aos candidatos que dele necessitam. Neste ano, 80 vestibulandos solicitaram previamente o atendimento especial. Candidatos que não fizeram a solicitação prévia foram remanejados para a Fabico (Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação).