Confeitaria Rocco sonha em retomar esplendor

2019-01-06 21:43:00

Igor Natusch

Para a memória afetiva de Porto Alegre, a esquina da rua Riachuelo com a Doutor Flores é um dos lugares mais emblemáticos. Ali, junto à igualmente histórica Praça Conde de Porto Alegre, a cidade parava para tomar café ou bebericar um chá, enquanto saboreava alguns dos afamados doces da Confeitaria Rocco. O vistoso prédio em estilo eclético foi, durante décadas, ponto de encontro das famílias locais, e os banquetes no salão de festas eram concorridos eventos da alta roda porto-alegrense.

O espaço foi tão marcante para a cidade que mesmo os que nunca viveram esses dias sentem afeição pelo antigo prédio - que não é utilizado há cerca de uma década e aguarda por um restauro que reabra suas portas aos moradores da Capital.

O estabelecimento é iniciativa do confeiteiro italiano Nicolau Rocco, que trabalhou na badalada El Molino, de Buenos Aires, antes de fixar-se em Porto Alegre. Em 1892, ele abriu a Confeitaria Sul-América - projeto que resolveu ampliar em 1910, aproveitando o bom momento econômico e a expansão imobiliária vividos pela Capital à época. A ideia era um edifício grandioso e chamativo, inspirado na El Molino argentina.

O projeto foi assinado pelo arquiteto e construtor Salvador Lambertini - que não teve a chance de ver o prédio pronto, tendo falecido em 1911. Coube ao arquiteto Manoel Barbosa Assumpção Itaqui concluir a obra, inaugurada com pompa em setembro de 1912.

Em seu auge, a Rocco era um empreendimento completo no seu ramo. No subsolo, ocorria a fabricação de doces, enquanto o térreo continha a confeitaria propriamente dita. No segundo pavimento ficava o salão de festas, enquanto a copa funcionava no andar de cima. Com o passar dos anos, esse último pavimento foi sendo adaptado, transformando-se em residência para integrantes da família. "O velho Nicolau, meu avô José Rocco Irace (que era sobrinho de Nicolau), meus tios, meus pais e eu: todos nós moramos, em algum momento, naquele prédio", diz José Gabriel Irace, um dos herdeiros do imóvel.

Após a morte de Rocco, em 1932, o negócio teve idas e vindas, e chegou a ser reaberto em 1962, como comemoração aos então 50 anos do suntuoso espaço, antes de fechar as portas de vez em 1968. Desde então, o prédio sediou diferentes atividades, tendo abrigado inclusive uma outra confeitaria antes de receber, durante mais de duas décadas, um curso pré-vestibular. Os restauros mais recentes são da primeira metade dos anos 2000, quando a Casa Cor funcionava no edifício, e moradores de rua chegaram a tomar conta do espaço em mais de uma oportunidade.

Hoje, a degradação da antiga Confeitaria Rocco ameaça apagar o que resta de história no local. É possível ver sinais de erosão em alguns dos atlantes da fachada, esculpidos pelo italiano Giuseppe Gaudenzi, e pedaços da balaustrada do terraço começaram a se soltar. A chaminé está comprometida, e o risco de desabamento motivou o Ministério Público a ingressar na Justiça, tentando acelerar a restauração do imóvel e definir a quem, de fato, cabe essa responsabilidade.