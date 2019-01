Liberação da trincheira da Ceará não tem prazo em Porto Alegre

11

Patrícia Comunello

As cenas de engarrafamento e dor de cabeça de motoristas se mantêm em desvio na região norte de Porto Alegre, onde fica a trincheira da Ceará, obra herdada da Copa do Mundo de 2014 para agilizar o trânsito mas até hoje não liberada. A abertura da ligação no sentido da avenida dos Estados e Aeroporto Salgado Filho para a Terceira Perimetral ainda é uma incógnita.

Motoristas que chegam da BR-116, do Litoral Norte ou da região do aeroporto precisam encarar o desvio com longa fila em horários de maior movimento. Quem passa pela região percebe que o mato cresce na ligação. Operários estavam fazendo os reparos no fim do ano.

Vice-prefeito promete 'luz no fim do túnel'

Trabalhadores fazem reparos na ligação ainda com obras pendentes. Foto: Claiton Dornelles/JC

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim) disse, em nota, que as obras "estão em andamento". "Estão sendo realizados ajustes, como execução de drenos, recomposição de paredes e tamponamento de infiltrações", explica a pasta.

Um dos motivos para a demora é um impasse na discussão com a construtora Conpasul sobre custos da execução. A secretaria alega que "a prefeitura está finalizando um trabalho para solucionar aspectos legais relacionados a essa e outras obras da Copa". Devido a essas pendências legais, que não são detalhadas, a pasta decidiu não falar mais em prazo para concluir a trincheira.

O vice-prefeito da Capital, Gustavo Paim, informou que a discussão envolve aditivos do contrato com a Conpasul, empresa que faz a obra e que está em recuperação judicial desde 2015. O valor pendente por execuções já realizadas seria de cerca de R$ 600 mil, estima Paim, observando que não tem o dado preciso.

"Mais alguns dias e vamos ter uma luz no fim do túnel", aposta o vice-prefeito. A estimativa é que as negociações em andamento possam ter uma solução em até duas semanas. "Estamos tentando viabilizar (proposta) para nos reunirmos com a empresa e ter algo mais claro", sinalizou Paim.