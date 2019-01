11

663852

2019-01-02 18:18:32

Fortes chuvas encerram onda de calor no Rio Grande do Sul nesta quinta

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta sobre as possibilidades de chuvas intensas e descargas elétricas nesta quinta-feira (3) em pontos isolados das regiões da Fronteira Oeste, Campanha, Centro e Sul.

O aviso da Defesa Civil segue a informação emitida pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), onde mencionando risco de pancadas de chuva de moderada a forte, com trovoadas e rajadas de vento de até 90km/h. Não está descartada a ocorrência de granizo em áreas isoladas.

A condição do tempo na Capital será de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura máxima será de 32ºC.

A mudança no clima encerra uma onda de calor no Estado. De acordo com o Inmet, Porto Alegre registrou a máxima de 38,3 graus Celsius, enquanto Pelotas atingiu a marca de 39,7ºC. A Metsul apontou que a sensação térmica no Rio Grande do Sul chegou aos 50 graus.