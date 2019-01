O que falta para concluir novo trecho de ciclovia em avenida de Porto Alegre

11

663821

2019-01-03 11:47:00

Matheus Closs

Apesar da previsão de entrega em dezembro de 2018, a conclusão das obras de um dos novos trechos da ciclovia da avenida Ipiranga, em Porto Alegre, foi adiada. O trecho de 650 metros entre a rua João Guimarães, no bairro Santa Cecília, e a avenida Lucas de Oliveira, no bairro Petrópolis, começou a ser construído em julho de 2018.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC) prefere não definir novo prazo para conclusão que só depende da colocação das proteções laterais, os chamados guarda-corpos. De acordo com o diretor técnico da EPTC, Marcelo Hansen, as etapas de pavimentação e sinalização foram concluídas, porém, houve atraso nos ajustes e reparos dos taludes, laterais do arroio Dilúvio que sustentam a ciclovia, devido ao clima desfavorável de chuva enfrentado durante as obras. Falta a instalação dos guarda-corpos, explica Hansen.

O diretor técnico alega que a empresa responsável pelos guarda-corpos deve iniciar os trabalhos de instalação das estruturas na próxima semana. A expectativa é que esta etapa seja rápida.

Mesmo incompleto, o trecho da ciclovia já é utilizado por ciclistas. A EPTC alerta que a população não deve trafegar ainda no local devido à falta de proteção e conclusão da instalação dos guarda-corpos. Para impedir a circulação em cada trecho, foram colocados cavaletes. "A gente recomenda que até a obra ser entregue não se utilize a ciclovia", orienta Hansen. Mesmo assim, o Jornal do Comércio flagrou nessa quarta-feira ciclistas usando a via, após afastar os cavaletes para poder acessar.

O trecho em execução é uma contrapartida da construtora Cyrela por empreendimentos imobiliários já concluídos na região da avenida Assis Brasil e na vizinhança da ciclovia da Ipiranga, no bairro Santana, como o conjunto voltado à área de saúde Medplex. Desde 2016, todas as extensões de ciclovias implantadas em Porto Alegre foram feitas por meio de contrapartidas.

O trecho de 3,8 quilômetros entre o entroncamento da Ipiranga e Tarso Dutra até a Antônio de Carvalho já foi concluído, informou a EPTC.