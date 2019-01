11

663811

2019-01-02 22:33:00

Chuva chega para aliviar o calorão no Rio Grande do Sul

Depois de enfrentar uma sequência de dias escaldantes, a população gaúcha deve encarar uma quinta-feira de mau tempo em boa parte do Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta mencionando risco de pancadas de chuva de moderada a forte, com trovoadas e rajadas de vento de até 90km/h em boa parte do território gaúcho. Não está descartada a ocorrência de granizo em áreas isoladas.

As chuvas devem se estender pelo restante da semana e perdurar, pelo menos, até o próximo domingo - trazendo, além do risco de transtornos, um alívio no calorão que vinha castigando os gaúchos. A máxima hoje deve ficar por volta dos 36 graus, segundo o Inmet, caindo de forma acentuada a partir de sexta-feira. Na Capital, o alívio vai ser mais perceptível, e, na sexta-feira, as máximas não devem ir além dos 24 graus, mantendo basicamente as mesmas marcas durante o fim de semana.

Nessa quarta, a máxima do Estado, segundo o Inmet, ocorreu em Pelotas, com 39,7 graus. A mínima, de 16,7 graus, foi verificada em São José dos Ausentes. Em Porto Alegre, os termômetros oscilaram entre os 24,3 e os 38,3 graus. Segundo a MetSul Meteorologia, a sensação térmica chegou aos 50 graus, e a sensação de abafamento fez a população correr para os parques ou, alternativamente, para a proteção do ar-condicionado.

Pontos de chuva isolada chegaram a ser registrados em alguns bairros da Zona Norte da Capital na tarde dessa quarta (2). Mas a previsão é de que o tempo fechado e o alívio no calor só tomem conta dos céus da cidade, de fato, a partir desta quinta.