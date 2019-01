11

663750

2019-01-02 18:03:00

Novo adiamento da adoção da placa do Mercosul não afeta Rio Grande do Sul

Mais de 43 mil veículos já rodam com a nova placa do Mercosul em cidades gaúchas MAURO BELO SCHNEIDER/ESPECIAL/JC

Patrícia Comunello

A decisão do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) de adiar mais uma vez a adoção do novo modelo de placas do Mercosul não afeta o Rio Grande do Sul. A colocação da nova placa segue normalmente no Estado, esclareceu nesta quarta-feira (2) o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS). O novo modelo está em vigor desde 17 de dezembro

O Detran-RS informou que mais de 43 mil veículos já estão emplacados e rodando com a nova identificação. A placa do Mercosul não tem mais o nome da cidade e a sigla da unidade da federação, apenas o nome do Brasil.

A placa é obrigatória no primeiro emplacamento, troca de município ou propriedade do veículo ou substituição por perda, roubo ou avaria do bem. A resolução 748, do começo de dezembro, já havia definido que a placa não traria mais os brasões do estado e do município de emplacamento do veículo.

O valor da nova placa é alvo de reclamações nas redes sociais. Alguns usuários dizem que o preço chega a ser o dobro da placa antiga. "Disseram que o preço ia ser o mesmo da cinza. Aqui em Caxias, tá mais que o dobro! Nos que estão rodando já com a placa nova, não localizei a identificação da cidade de origem, como se falou que ia ter! Lamentável!", diz Rene Oliveira, em comentário no perfil do Jornal do Comércio.

Diante disso, o Detran-RS disse que "não tem ingerência sobre o preço das placas". "Os valores são definidos pelas fábricas/estampadoras, com base no próprio mercado de atuação, conforme prevê a Resolução Contran 729 e alterações. No modelo anterior (placa cinza), o valor também era definido pelo livre mercado", explicou o órgão.

O que tem na nova placa