Calor aumenta, e temperaturas chegam a 40 graus no Estado nesta quarta-feira

2019-01-02 00:58:08

Para quem está na praia, o dia promete; para quem não está, resta buscar algum meio de aliviar o calor, que vai se intensificar nesta quarta-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Rio Grande do Sul deve registrar temperatura de 40 graus hoje. Em Porto Alegre, a máxima chega aos 39 graus.

Depois de uma série de dias abafados, a temperatura entra em declínio a partir de amanhã. Com previsão de tempo encoberto e possibilidade de chuva, especialmente na Zona Sul, os termômetros registram uma pequena queda, com máxima de 36 graus. Na Capital, não deve passar de 31.

A instabilidade permanece na sexta-feira, quando uma frente fria faz as temperaturas despencarem. No Estado, a máxima ficará em 29 graus, e a mínima é praticamente de outono: 14 graus. Em Porto Alegre, a previsão de chuva se mantém, e os termômetros registram marcas amenas, entre 18 e 22 graus. A tendência é de que o sábado apresente um cenário semelhante, sempre com temperaturas abaixo dos 30 graus. Segundo o Inmet, devem ocorrer pancadas de chuva no Oeste e no Norte gaúchos. Na Capital, a previsão é de tempo seco.