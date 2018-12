Tudo o que você precisa saber para curtir o Réveillon na nova Orla do Guaíba

11

663588

2018-12-31 16:07:48

Montagem do palco principal do Réveillon de Porto Alegre foi finalizada nesta segunda-feira Maria Ana Krack/PMPA/Divulgação/JC

Após inspeção na estrutura, barcos, barca de fogos e liberação do Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) na manhã desta segunda-feira (31), está tudo acertado para a festa de Réveillon em Porto Alegre. Com a temática "Pro Ano Nascer Feliz", a cidade terá música e queima de fogos de artifícios na revitalizada Orla do Guaíba e deverá receber cerca de cem mil pessoas entre a Usina do Gasômetro e a Rótula das Cuias. Entretanto, é preciso estar atento aos bloqueios e desvios próximos ao local da festa.

Atrações:

A partir das 19h30, o palco - localizado no deque em frente à Usina do Gasômetro - começa a receber os shows da programação que se estende até as 2h da madrugada do dia 1 de janeiro. O evento contará com posto médico e ambulâncias, policiamento, banheiros químicos e food trucks com alimentos e bebidas. Além das atrações musicais, a festa vai oferecer ao público o Recanto Místico, com bênçãos e limpeza espiritual, que também estarão disponíveis passeios de barco, com pagamento de ingresso no Cisne Branco, Bela Catarina, Noiva do Caí e POA 10. Os embarques acontecem no píer do Gasômetro (Av. João Goulart, 551) e informações podem ser consultadas no Atracadouro Turístico da Orla Moacyr Scliar.

Programação:

19h30 - DJ

20h - Marcelo e Vanutti (sertanejo)

21h - DJ

21h30 - Kadinho e Banda (samba e pagode)

22h30 - DJ

23h - Papas da Língua (pop e rock)

00h00 - Queima de fogos (10 minutos)

00h10 - DJ

A Secretaria Municipal de Saúde estará com uma equipe para atuar no atendimento de situações urgentes, composta por médico, dois enfermeiros, dois técnicos de enfermagem, motorista e auxiliar de serviços gerais. A Unidade Móvel de Saúde e uma ambulância de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estarão no local, junto à rótula.

O plano de segurança, organizado pela Secretaria Municipal de Segurança (Smseg) envolve Guarda Municipal, Defesa Civil, Escritório de Eventos, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Corpo de Bombeiros, Capitania dos Portos, Brigada Militar, Polícia Civil e Conselho Tutelar. O Centro Integrado de Comando de Porto Alegre (Ceic) também acompanhará as ações que serão realizadas antes, durante e pós-evento. A unidade móvel da Guarda Municipal integrada ao Ceic fará suporte para o vídeo-monitoramento. A obra Olhos Atentos localizada na orla Moacyr Scliar será utilizada pela Guarda Municipal e pela Brigada Militar para monitoramento de segurança durante o evento, período que o monumento estará fechado para acesso ao público.

De acordo com a organização, não será permitido:

Armas de fogo

Facas, canivetes, estiletes ou outros instrumentos perfurocortantes

Uso de bombinhas, rojões ou fogos de artifício de qualquer tipo

Líquidos corrosivos ou inflamáveis

Uso de churrasqueiras portáteis

Fazer fogueiras ou uso de fogareiros portáteis

Uso ou porte de entorpecentes

Venda ou consumo de bebidas alcoólicas para menores

Ambulantes não autorizados

Como chegar:

A Prefeitura de Porto Alegre, através da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), informa as mudanças no trânsito para festa de Réveillon na Orla do Guaíba. Os desvios e bloqueios começam às 7h do dia 31 e se estendem até as 5h do dia 1º de janeiro.

No dia 31/12, das 7h até as 5h do dia 01/01/2019

Bloqueio da avenida Mauá x rua Gen. Bento Martins (Desvio: rua Gen. Bento Martins, Washington Luiz, avenida Augusto de Carvalho).

Bloqueio da avenida Pe. Tomé x rua Siqueira Campos.

Bloqueio avenida João Goulart, centro/bairro, da Mauá até a rótula com avenida Loureiro da Silva.

No dia 31/12, das 16h até as 5h do dia 01/01/2019

Bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva Bairro/Centro na Rótula das Cuias (Desvio: avenida Augusto de Carvalho, Loureiro da Silva).

Bloqueio avenida João Goulart, bairro/centro, da rótula da avenida Loureiro da Silva até rótula das Cuias.

Bloqueio da avenida Loureiro da Silva Bairro/Centro x rua Gen. Vasco Alves (Desvio: Vasco Alves, Washington Luiz, Gen. Salustiano, Andradas, Gen. Canabarro).

Aos usuários do transporte coletivo, as três paradas na avenida Loureiro da Silva no sentido bairro-Centro, localizadas no Gasômetro, na Câmara Municipal de Vereadores e na Receita Federal, ficam desativadas devido ao desvio realizado pela rua Bento Martins. A parada do Colégio Parobé estará funcionando normalmente.

Área de embarque e desembarque de táxis, aplicativos e carros particulares será na avenida Loureiro da Silva, em frente à Receita Federal (avenida Loureiro da Silva, 445).

Os ônibus operam normalmente nesta segunda-feira. No dia 1 de janeiro, passam a valer os horários de domingos e feriados. Linhas que atendem a Usina do Gasômetro e são alternativas para chegar à Orla:

No sentido bairro

188 Assunção - Sábado, domingo e dias úteis

273 Belem Novo/Hípica - Dias úteis

2731 Belem Novo/Hípica (Via Schneider) - Sábado e domingo

2732 Belem Novo/Hípica /Veludo - Dias úteis

2733 Belem Novo/Hípica/Veludo (Via Schneider) - Sábado e domingo

397 Bonsucesso – Sábado, domingo e dias úteis

3973 Bonsucesso/Via Ipiranga - Dias úteis

255 Caldre Fião – Sábado, domingo e dias úteis

C4-1 Circular Balada Segura – Sábado, domingo e dias úteis

282 Cruzeiro do Sul – Sábado, domingo e dias

376 Herdeiros/Esmeralda - Dias úteis

2723 Hípica (Gedeon Leite) - Dias úteis

360 IPE - Dias úteis

394 MAPA –Sábado, domingo e dias úteis

3943 MAPA /Via Ipiranga - Dias úteis

272 Moradas da Hípica - Sábado, domingo e dias úteis

2821 Pereira Passos – Sábado, domingo e dias úteis

178 Praia de Belas – Sábado, domingo e dias úteis

R32 Rápida – Bonsucesso - Dias úteis

R321 Rápida – Bonsucesso/Parada 13 - Dias úteis

244 Santa Teresa – Sábado, domingo e dias úteis

2441 Santa Teresa/via Mariano de Matos - Sábado, domingo e dias úteis

346 São José - Sábado e dias úteis

3462 São José/Santa Catarina - Domingos

176 Serraria (Rodoviária) Sábado, domingo e dias úteis

1761 Serraria/Rodoviária/Via Mendes Ouriques - Dias úteis

TR31 Troncal Antônio de Carvalho - via Bento - Dias úteis

Sentido Centro:

188 Assunção - Sábado, domingo e dias úteis

4924 Petropolis/Sesc (MOB)– Sábado e dias úteis

4923 Petropolis/Sesc - Domingos

178 Praia de Belas - Sábado, domingo e dias úteis