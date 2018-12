Veja o que abre em Porto Alegre no feriadão de Ano-Novo

Desde 24 de dezembro, os ônibus estão circulando com tabela de verão, com redução de 7% no número de viagens. No dia 31, a circulação é normal de acordo com essa tabela. Na terça-feira (1º), será utilizada a tabela normal de feriado, equivalente à de domingo. Já os trens da Trensurb operam com tabela horária especial no dia 31, com intervalos mais curtos das 7h30 às 9h30 e mais longos fora desse horário. No dia 1º, os trens circulam conforme tabela horária de domingos e feriados, com viagens de 15 em 15 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos – com exceção dos últimos trens da noite.