Grêmio recebe proposta de clube árabe por goleiro Marcelo Grohe

2018-12-27 14:45:39

O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, apresentou uma proposta ao Grêmio e negocia a contratação do goleiro Marcelo Grohe.

Prestes a completar 32 anos (em janeiro), Grohe tem contrato com o Grêmio até o fim de 2020. Está no elenco principal do clube gaúcho desde 2006 e é titular absoluto há quatro anos.

O Al-Ittihad tem Marcelo Grohe na mira há semanas e contatou o Grêmio antes. Agora, contudo, a proposta oficial veio e é analisada pelos dirigentes. A saída não é descartada.

Sediado na cidade de Jedá, o clube saudita já tem jogadores brasileiros no atual elenco. Thiago Carleto, ex-Coritiba e Atlético-PR, Jonas, ex-Flamengo, e Valdívia, ex-Inter, Atlético-MG e São Paulo. A equipe é treinada pelo croata Slaven Bili, ex-West Ham.

Grohe terminou 2018 no departamento médico, após fraturar duas costelas e lesionar o pulso em jogo diante do River Plate, pela semifinal da Libertadores.

O goleiro cancelou viagem de férias e segue tratamento em Porto Alegre atento ao próximo ano. Ainda assim, o camisa 1 será reavaliado pelos médicos para saber se inicia a temporada 100% apto. Se continuar em recuperação, Paulo Victor seguirá no time titular.