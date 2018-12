11

663165

2018-12-27 15:59:00

Com aumento do abandono de animais, ONG Patas Dadas fecha pela segunda vez

Flávia Pereira

A organização não governamental (ONG) Patas Dadas, que acolhe principalmente cachorros e gatos abandonados, anunciou seu segundo fechamento do ano na véspera de Natal, informando que está sem espaço para novos animais e pedindo doações para continuar funcionando.

Por meio de um post em sua página no Facebook publicado no dia 24, a ONG informou que enfrenta superlotação do canil em razão do aumento no número de abandonos característico do final de ano e de uma dívida de cerca de R$ 20 mil com clínicas veterinárias parceiras.

Contando com apenas um canil com 48 baias, o Patas Dadas atua desde 2009 em Porto Alegre, resgatando animais em situação de rua e proporcionando atendimento veterinário até que eles encontrem um lar. Atualmente, abriga cerca de 60 animais - a maioria formada por cães -, vivendo no canil ou em lares temporários, nos quais os bichinhos ficam à espera de adoção.

Conforme uma das voluntárias, Beatriz Pitrofski, que trabalha na ONG desde 2012, o final de ano é uma época complicada para o resgate de animais, pois muitas pessoas resolvem aproveitar a época de veraneio no litoral e acabam abandonando os próprios pets nas proximidades da instituição.

A ONG informou que não fará novos resgastes, até que a situação de espaço físico e financeira volte ao normal.

A principal fonte de renda do Patas Dadas é o apadrinhamento, seguido da venda de produtos como agendas, bottons, camisetas e calendários, doações em dinheiro e um financiamento coletivo e contínuo via internet. Ao optar pelo apadrinhamento, o interessado escolhe um cão e também algo com que contribuir mensalmente, seja com ração, vacina, antipulgas ou castração.

O voluntariado é outro importante fator para o funcionamento da organização. O grupo de voluntários da entidade conta com cerca de cem voluntários. No entanto, o número de ativos - que trabalham no canil, passeiam com os cães e ajudam nos eventos - contabilizam um pouco mais de 50. "Com a época de férias, o trabalho no canil fica comprometido", informa Beatriz.