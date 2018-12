Rodoviária de Porto Alegre disponibiliza 340 ônibus extras para movimento de Natal

11

662626

2018-12-21 17:35:00

As festividades de Natal já geram movimento intenso nas estradas e em estações rodoviárias gaúchas. A expectativa é de que cerca de 48 mil pessoas deixem Porto Alegre pela Estação Rodoviária neste Natal. Para atender à alta procura, 340 ônibus extras estão sendo disponibilizados, e o principal destino é o interior do Estado.

Diariamente, a Rodoviária de Porto Alegre conta com 520 horários de ônibus saindo da cidade em direção a diversos destinos. Se o destino mais procurado no Natal é o interior gaúcho, no Ano Novo é a vez do litoral gaúcho assumir a preferência do público.

"Não vai ficar ninguém em Porto Alegre por falta de ônibus", diz o chefe de operações da Rodoviária de Porto Alegre, Jorge Rosa. "Se houver necessidade, as transportadoras irão ofertar mais horários", salienta. Nesta sexta-feira (21), a Rodoviária da Capital espera a circulação de 25 mil pessoas. No sábado (22), a estimativa é de que 15 mil pessoas passem pelo terminal.

As estimativas de movimento é menor do que no ano de 2017. Rosa atribui a redução do número de passageiros ao aumento de veículos na estrada e aplicativos de transporte.