Veja o que abre em Porto Alegre no feriadão de Natal

2018-12-21 17:40:00

O Jornal do Comércio preparou uma lista com os horários especiais de funcionamento dos principais estabelecimentos durante o feriado de Natal de 2018 em Porto Alegre.

Conforme o Sindilojas Porto Alegre, o comércio da Capital terá algumas restrições de horário no dia 24: as lojas de shoppings poderão operar com empregados até as 18h. Nas lojas de rua, o horário máximo de trabalho deverá ser até 19h. No dia de Natal, as lojas não poderão atender com a utilização de empregados.

Com horários especiais de funcionamento no fim do ano, o Mercado Público de Porto Alegre opera das 7h30min às 19h neste sábado (22) e funciona até as 17h na véspera da Natal (24). O local fica fechado no domingo e no Natal.

E é importante se planejar: a maioria dos supermercados deve fazer horários especiais de sábado (22) a segunda-feira (24), e todos devem estar fechados no Natal.

Bancos No dia 24, as agências bancárias farão horário especial, das 9h às 11h. Os bancos estarão fechados no dia 25.

Shoppings Sábado, dia 22 Domingo, dia 23 Segunda, dia 24 Terça, dia 25 Iguatemi Das 10h às 23h Das 10h às 23h Das 9h às 18h Alimentação e Lazer - das 11h30 às 22h (opcional)

Lojas - das 14h às 20h (opcional) BarraShoppingSul Praça de Alimentação - das 10h às 23h (opcional abertura 9h-24h)

Lojas/quiosques - 10h às 23h (opcional abertura 9h-24h) Praça de Alimentação - das 10h às 23h (opcional abertura 9h-24h)

Lojas/quiosques - 10h às 23h (opcional abertura 9h-24h) Praça de Alimentação - das 10h às 18h

Lojas/quiosques - das 10h às 18h Praça de Alimentação - das 11h às 21h (opcional)

Lojas/quiosques - das 14h às 20h (opcional) Praia de Belas Das 10h às 23h Das 10h às 23h Alimentação e Lazer - das 9h às 18h

Lojas - das 9h às 18h Alimentação e Lazer - 11h às 22h (opcional)

Lojas - das 14h às 20h (opcional) Moinhos Shopping Praça de Alimentação - das 10h às 23h

Lojas - das 10h às 23h (abertura opcional às 9h) Praça de Alimentação - das 11h às 22h

Lojas - das 10h às 22h Das 9h às 18h Praça de Alimentação - das 11h às 22h (opcional)

Lojas - das 14h às 20h (opcional) Shopping Total Das 10h às 23h Praça de Alimentação - das 10h às 22h

Lojas - das 11h às 22h Das 10h às 18h Fechado Bourbon Assis Brasil Das 10h às 23h Alimentação - das 11h às 22h

Lojas - das 10h às 22h Alimentação - das 9h às 18h

Lojas - das 9h às 18h Abertura opcional para todos os estabelecimentos, a partir das 11h Bourbon Country Das 10h às 23h Alimentação - das 10h às 23h

Lojas - das 10h às 22h Alimentação - das 9h às 18h

Lojas - das 9h às 18h Abertura opcional para todos os estabelecimentos, a partir das 11h Bourbon Ipiranga Das 10h às 23h Alimentação - das 11h às 22h

Lojas - das 10h às 22h Alimentação - das 9h às 18h

Lojas - das 9h às 18h Abertura opcional para todos os estabelecimentos, a partir das 11h Bourbon Wallig Das 10h às 23h Alimentação - das 11h às 22h

Lojas - das 10h às 22h Alimentação - das 9h às 18h

Lojas - das 9h às 18h Abertura opcional para todos os estabelecimentos, a partir das 11h Shopping João Pessoa Praça de Alimentação - das 10h às 22h

Lojas e quiosques - das 9h às 21h Praça de Alimentação - das 10h às 21h

Lojas e quiosques - das 9h às 21h Praça de Alimentação - das 10h às 18h

Lojas e quiosques - das 9h às 18h Praça de Alimentação - das 12h às 20h

Lojas e quiosques - das 12h às 18h (opcional)

Supermercado Sábado, dia 22 Domingo , dia 23 Segunda, dia 24 Terça, dia 25 Zaffari Funcionamento normal das 9h às 20h Zaffari Anita Garibaldi Zaffari Marechal Floriano Zaffari Rua da Praia

das 9h às 21h Zaffari Bordini Zaffari Boulevard Zaffari Cabral Zaffari Fernando Machado Zaffari Fernandes Vieira Zaffari Hípica Zaffari Lima e Silva Zaffari Protásio Alves Zaffari Total

das 9h às 22h Zaffari Cavalhada Zaffari CenterLar Zaffari Cristovão Colombo Zaffari Higienópolis Zaffari Ipanema Zaffari Ipiranga Zaffari Menino Deus Zaffari Otto Niemeyer das 7h30 às 20h Zaffari Bordini Zaffari Cabral Zaffari Cavalhada Zaffari Higienópolis Zaffari Ipiranga Zaffari Menino Deus Zaffari Otto Zaffari Rua da Praia

das 8h às 20h Zaffari Anita Garibaldi Zaffari Boulevard Zaffari CenterLar Zaffari Cristóvão Colombo Zaffari Fernandes Vieira Zaffari Fernando Machado Zaffari Hípica Zaffari Ipanema Zaffari Lima e Silva Zaffari Marechal Floriano Zaffari Protásio Alves Zaffari Total Fechado Bourbon (Assis Brasil, Country, Ipiranga e Wallig) Funcionamento normal das 9h às 22h Bourbon Assis Brasil Bourbon Country Bourbon Ipiranga Zaffari Wallig das 7h30 às 20h Bourbon Country Bourbon Ipiranga Zaffari Wallig

das 8h às 20h Bourbon Assis Brasil Fechado