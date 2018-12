Ônibus de Porto Alegre passam a operar com tabelas de verão nesta segunda-feira

11

2018-12-21 14:21:00

A partir da próxima segunda-feira (24), os ônibus de Porto Alegre começam a operar com os horários da tabela de verão. Com isso, até o dia 6 de março, o número de viagens feitas pelos coletivos durante o dia será reduzido.

Neste ano, conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC), a redução de viagens dos coletivos será de 7%, menor do que a do ano anterior, quando a queda no número de viagens foi de 9%.

Nesta época do ano, em razão do período de férias e do veraneio, a circulação de passageiros nos coletivos cai cerca de 14%. Ainda assim, as linhas que registram maior demanda não devem sofrer alterações de horário, assim como permanecem iguais o primeiro e último horário de todas as linhas.

Em nota, a EPTC afirma que irá monitorar o atendimento de todas as linhas para a realização de ajustes, se necessários. O órgão informa ainda que dúvidas, informações ou reclamações podem ser encaminhadas pelo fone 156 (118) ou no site da EPTC.