Mercado Público de Porto Alegre amplia horário para festas de fim de ano

11

662137

2018-12-19 14:30:14

Festividades de final de ano ampliam em 30 minutos o funcionamento do Mercado Público CLAITON DORNELLES /JC

O Mercado Público de Porto Alegre entra a partir desta quinta-feira (20) no clima de fim de ano e da demanda que aumenta. Com o horário para a temporada, o mercado fechará meia hora mais tarde.

Nos dias 20 e 21 e 27 e 28 de dezembro (dias de semana), as bancas vão abrir das 7h30min às 20h. Nos sábados (22) e (29), os estabelecimentos funcionarão das 7h30min às 19h. Normalmente, a operação vai até as 18h30min.

Na véspera de Natal (24) e Ano Novo (31), as bancas funcionarão até as 17h. Mesmo assim, pode ocorrer de alguns comércios fecharem antes do horário.