Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Porto Alegre nesta quarta-feira

11

661971

2018-12-18 16:48:59

Tradição das festividades de Natal em Porto Alegre, a Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola chega à Capital gaúcha nesta quarta-feira (19). O comboio composto por cinco caminhões iluminados terá como ponto de partida a fábrica da companhia, na Avenida Assis Brasil, zona Norte de Porto Alegre, às 20h.

Depois disso, a caravana fará uma parada no shopping Bourbon Wallig, na Av. Francisco Stein, antes de complementar o roteiro por diversas das principais avenidas e ruas da cidade, incluindo Av. João Wallig, Av. Dr. Nilo Peçanha, Av. Carlos Gomes, Rua 24 de Outubro, Av. Goethe, Av. Protásio Alves e Av. Pres. Castelo Branco. O percurso se encerra na Usina do Gasômetro, por volta das 22h.

Em 2018, a Caravana Iluminada deve completar o roteiro por 42 cidades, 15 delas no Rio Grande do Sul. Ainda estão na lista para receber o comboio os municípios de Gramado (20 de dezembro), Canela (20 de dezembro) e Santa Maria (20, 21 e 22 de dezembro). A visita já foi feita nas cidades de Santo Ângelo, Pelotas, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, Cachoeirinha, Gravataí, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Farroupilha e Caxias do Sul.

Os veículos vermelhos são estampados com imagens do Papai Noel e dos ursos polares, comuns às campanhas da marca, além de receberam uma exuberante iluminação.

Confira o trajeto que será percorrido em Porto Alegre: