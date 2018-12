11

661948

2018-12-18 14:22:00

Ufrgs é melhor universidade federal do País em ranking do MEC

Patrícia Comunello

A universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) é a melhor universidade pública federal do País. O ranking com a avaliação das instituições de Ensino Superior foi divulgado nesta terça-feira (18) pelo Ministério da Educação (MEC).

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao MEC e responsável pela avaliação, tem quatro indicadores de qualidade do Ensino Superior. Além do CPC e IGC, tem o Conceito Enade e o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Esperado e Observado (IDD). Os quatro indicadores são expressos em faixas, descritas em uma escala discreta crescente de valores de 1 a 5.

A Ufrgs apresenta Índice Geral de Cursos (IGC) de 4,3113. A Ufrgs melhorou a avaliação em relação a 2016 . A faixa era 5, mas a pontuação ficou em 4,2985.

Apenas a Universidade de Campinas (Unicamp), que é pública estadual, teve índice maior do que a instituição gaúcha, considerando universidades públicas e privadas. Mais de 10 mil cursos foram avaliados em em 2.066 instituições.

No Rio Grande do Sul, apenas mais uma instituição obteve 5 - a Faculdades EST, com sede em São Leopoldo. Nas dez melhores avaliadas, todas estão com índice abaixo de quatro. Mesmo assim, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (Ufcspa) ficou com índice 5. As demais tiveram IGC 4. (veja no ranking abaixo)

A novidade é o troca-troca de posições, com a ascensão do EST que não aparecia entre as dez melhores no Rio Grande do Sul. Com isso, a UFSM caiu à terceira posição e a Ufcspa, para quarta. A Pucrs passou à frente da Unisinos. Três privadas sobem para as dez mais: ESPM-Poa, Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) e Uniritter. Furg, Uergs, Unipampa e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Riograndense (IFRS) saíram do ranking das dez melhores.

As três instituições de Ensino Superior com melhores índices são privadas. A Escola Brasileira de Economia e Finanças (Ebef), com sede no Rio de Janeiro, obteve IGC de 4,8838 e lidera a lista. A Universidade de São Paulo (USP) não está nesta avaliação do Inep.

Ranking dos 10 maiores IGCs no Brasil (públicas e privadas) - Faixa 5

1º Escola Brasileira de Economia e Finanças (Ebef) (Rio de Janeiro): 4,8838 (privada)

2º Escola de Economia de São Paulo (EESP) (São Paulo): 4,8090 (privada)

3º Escola de Ciências Sociais (Rio de Janeiro): 4,7498 (privada)

4º Instituto Militar de Engenharia (IME) (Rio de Janeiro): 4,4514 (público)

5º Universidade de Campinas (Campinas): 4,3891 (pública)

6º Fucape (Espírito Santo): 4,3463 (privada)

7º Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) (Porto Alegre): 4,3113 (pública)

8º Fipecafi (São Paulo): 4,3082 (privada)

9º Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA) (São Jose dos Campos): 4,2772 (pública)

10º Escola de Administração e Finanças (FGV-SP) (São Paulo): 4,2542 (privada)

Ranking dos 10 maiores IGCs no Rio Grande do Sul (públicas e privadas) - Faixas 4 e 5

1º Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs): 4,3113 - Nota 5

2º Faculdades EST (São Leopoldo): 4,1717 - Nota 5

3º Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (Ufcspa): 3,9651 - Nota 5

4º Universidade Federal de Santa Maria (UFSM): 3,833 - Nota 4

5º Pontifícia Universidade Católica do RS (Pucrs): 3,5719 - Nota 4

6º Unisinos: 3,5089 - Nota 4

7º Universidade Federal de Pelotas (Ufpel): 3,5050 - Nota 4

8º ESPM-Poa: 3,3427 - Nota 4

9º Universidade de Santa Cruz do sul (Unisc): 3,0555 - Nota 4

10º Uniritter: 3,0412 - Nota 4

Entenda o IGC

O Índice Geral de Cursos (IGC) é calculado anualmente e leva em conta os seguintes aspectos: