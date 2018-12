11

2018-12-18 08:32:00

Mais de 150 mil clientes permanecem sem luz no Rio Grande do Sul após temporais

Atualizada às 10h45min

O número de clientes sem energia elétrica após os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul na segunda-feira (17) caiu na manhã desta terça, mas ainda afeta cerca de 174,5 mil pontos no Estado. A maior parte dos afetados se concentra na Região Metropolitana de Porto Alegre.

São 29 mil clientes atingidos na área da RGE, de acordo com último balanço da companhia. Já na área da RGE Sul são mais 90 mil pontos sem luz.

De acordo com levantamento da CEEE divulgado às 10h de hoje, são 34 mil clientes ainda sem luz na área atendida pela concessionária nas regiões Metropolitana, Centro-Sul e Sul.

O temporal registrado na tarde de ontem causou estragos em diferentes regiões do Estado. O vento forte chegou a 104,7 km/h em Canguçu, 93,6 km/h em Encruzilhada do Sul e 93,2 km/h em Santana do Livramento, segundo a MetSul Meteorologia. Quaraí teve 45,4 milímetros de chuva em uma hora, enquanto Encruzilhada teve 36,2.