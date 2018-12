11

2018-12-18 01:00:00

Vendaval causa estragos no Rio Grande do Sul

Queda de árvore danificou carro estacionado em Santana do Livramento PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO/DIVULGAÇÃO/JC

O temporal registrado ontem no Rio Grande do Sul causou estragos em diferentes regiões. A marca da intempérie foi sua curta duração, mas com vento forte, que chegou a 104,7 km/h em Canguçu, 93,6 km/h em Encruzilhada do Sul e 93,2 km/h em Santana do Livramento, segundo a MetSul Meteorologia. Quaraí teve 45,4 milímetros de chuva em uma hora, enquanto Encruzilhada teve 36,2.

Em boletim emitido no final da tarde, a Defesa Civil contabilizava seis municípios atingidos por chuva intensa, granizo e vento forte. Ao menos 13 residências e um prédio registraram danos, desalojando quatro pessoas. As cidades com problemas eram Arambaré, Bagé, Pedras Altas, Pinheiro Machado, Piratini e São Lourenço do Sul. Os dados são parciais.

Em Livramento, o temporal começou por volta das 14h e durou cinco minutos. A Defesa Civil registrou pelo menos 12 árvores caídas no município. Uma das árvores caiu em cima de um carro estacionado, danificando o veículo. Ninguém ficou ferido. Seis casas tiveram destelhamento parcial.

Em Bagé, o vendaval também se iniciou por volta das 14h. A prefeitura do município calculava, durante a tarde, o tamanho do prejuízo, que envolveu queda de árvores, outdoors e destelhamentos de casas. Um painel publicitário de uma empresa de automóveis não resistiu ao vento, que chegou a 73,8 km/h, e foi ao chão. Os vegetais foram retirados das vias, e a Defesa Civil distribuiu lonas aos atingidos.

Segundo a MetSul, foram verificadas áreas de instabilidade no Centro do Estado, na Serra, nos vales e ao redor da Região Metropolitana. A chuva torrencial chegou à Capital um pouco antes das 18h. A tempestade já era prevista para ontem, diante de um calor que chegou a 38,2 graus. Teutônia registrou a máxima no Estado, de 39,6 graus. Durante o vendaval, o vento chegou a 66,7 km/h na Capital.