Temporal e forte vendaval causam estragos em São Leopoldo

O forte temporal com ventos causou estragos em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). Houve queda de árvores e de estruturas que atingiram veículos. Caminhões chegaram a virara com a força dos ventos. O temporal ocorreu na tarde dessa sexta-feira (14).

A Defesa Civil local informou que, em poucos minutos, foram registradas ocorrências de destelhamentos de casas, postes caídos, quedas de árvores, alagamentos, interdição de vias e problemas com fiação elétrica.

As equipes da Defesa Civil e outros órgãos municipais receberam centenas de chamados. O prefeito da cidade, Ary Vanazzi, chegou a convocar reunião de emergência no fim da tarde devido aos estragos e organizou uma força-tarefa para agir no atendimento.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) Campina, São Cristovão, Rio dos Sinos e Santos Dumont foram fechadas devido à falta de condições para funcionar, pois sofreram alagamentos, telhas quebradas e falta de energia. A prefeitura diz que dará orientações na segunda-feira (17) sobre a operação dos quatro postos.