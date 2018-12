Usuários do TRI já podem fazer recarga com cartão de crédito e débito

Depois de 20 meses de espera , os passageiros do transporte coletivo de Porto Alegre finalmente podem fazer a recarga do cartão TRI usando cartões de crédito e débito. A facilidade está disponível, por enquanto, por aplicativos, no app TRI, que pode ser baixado nas lojas dos sistemas IOS (Apple) e Android e permite recarga com cartão de crédito, e pelo site do TRI, que aceita crédito e débito.

Um detalhe importante é que é cobrada uma taxa por recarga - de 2% no débito, e de 2,5% no crédito. O decreto do município que deu 15 dias para que a modalidade estivesse ativa permite que as empresas cobram uma taxa de conveniência pelo serviço. O novo saldo é ativado em um dia útil.

Ainda não é possível usar a facilidade da recarga com cartão nos postos físicos administrados pela Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre (ATP).

O pagamento com cartões foi previsto em um dos primeiros decretos assinados pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior, em janeiro de 2017. O decreto previa dois meses para a funcionalidade estar disponível. O Jornal do Comércio mostrou, no começo de dezembro, que, 20 meses depois do prazo estipulado, a modalidade de pagamento não estava disponível. Diversos adiamentos ocorreram, além da promessa de implantar feita pela ATP que não se confirmou ao longo de 2018.

Após a reportagem, o prefeito baixou nova norma dando 15 dias para que o pagamento com cartão estivesse em funcionamento . O aplicativo liberado nesta quarta-feira (12) é efeito da medida de Marchezan. O prazo também valia para o site do TRI, que foi reestruturado para receber pagamento da nova modalidade.

Mais de 1 milhão de pessoas possuem o TRI. “O aplicativo agrega vantagens e facilita a vida do passageiro. Estamos trabalhando para trazer maior competitividade, eficiência e segurança ao serviço de transporte coletivo”, disse o diretor executivo da ATP, Gustavo Simionovschi, em nota.

A associação também fará a implantação de novos validadores de ônibus, assim como a instalação de mais 300 equipamentos de reconhecimento facial – os leitores já funcionam em 600 coletivos da capital, outra exigência da legislação do setor. Circuito Fechado de Televisão (CFTV), que possibilita o monitoramento através de câmeras e deve reforçar a segurança, e implantação de rastreadores GPS na frota do transporte público também estão em plano devido a exigências do município.