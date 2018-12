Acordo garante Carnaval de rua no bairro Cidade Baixa em Porto Alegre

Luis Filipe Gunther

O Carnaval de blocos para 2019 foi garantido no bairro Cidade Baixa em Porto Alegre. Após proibir a festa por entender que a folia em 2018 foi além do "limite da suportabilidade" com riscos à população e lojistas do entorno –, o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) firmou acordo com o município para a realização do evento.

O acordo determina que os blocos interessados em participar devem comprovar sua origem e tradição no bairro boêmio da Capital. Para isso, a Secretaria Municipal de Cultura estabelecerá critérios de seleção. Somente dois blocos vão poder se apresentar por dia. Quem for aprovado pela secretaria, deverá desfilar nos dias 2 e 5 de março, no interior do bairro, com horário de encerramento às 21h.

O bloco que não conseguir ser escalado para os dois dias poderá participar em 23 de fevereiro e em 3 e 10 de março. Nessas datas, a festa vai acontecer na avenida Aureliano Figueiredo Pinto ou na Erico Verissimo.

A promotora de Justiça do Meio Ambiente, responsável pelo processo, Annelise Steigleder destaca que o acordo é limitado á área mais central da Cidade Baixa. “Ele não interfere no restante do Carnaval de rua de Porto Alegre, que inclui a orla do Guaíba, áreas do Centro Histórico e demais bairros”, explica ela.

Annelise lembra ainda que “não haverá exclusão dos blocos carnavalescos cujo valor cultural foi reconhecido e que não tenham, por alguma circunstância, se apresentado dentro dos moldes deste acordo". A promotora reforça que o os grupos poderão desfilar nas avenidas Aureliano e Erico Verissimo.

Com a decisão, a prefeitura do município abriu edital para a escolha de uma empresa organizadora do evento, modelo semelhante ao de São Paulo e Rio de Janeiro. A publicação deve ocorrer na próxima semana, após a conclusão do caderno de embargos.

A empresa terá de assegurar banheiros químicos, limpeza das vias, segurança, proteção de monumentos, parques e praças. Em contrapartida, poderá explorar a comercialização de patrocínios, bebidas e alimentação.