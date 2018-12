Feira vende produtos da agricultura familiar até sexta em Porto Alegre

Lívia Rossa

Quem gosta de produtos coloniais comprados diretamente dos produtores pode aparecer no Largo Glênio Peres, ao lado do Mercado Público no Cento Histórico de Porto Alegre. A região é palco da Feira da Agricultura Familiar, que é uma tentação pela variedade de itens. A feira começou nesta terça-feira (11) e vai até sexta-feira (14), organizada pela Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead).

São 80 expositores que venderão seus produtos das 8h e às 19h. Logo na entrada, os visitantes são recepcionados por estandes com produtos artesanais, como panos de prato, cuias, louças, artigos em couro, origamis e pequenas esculturas. Já as bancas do fundo são as de alimentos, com mel, geleias, barras de cereais, linguiças, cucas, molhos, sucos, ovos, cogumelos, queijos, rapaduras, doces em conversa e até bebidas alcoólicas.

Silva saiu de Caxias do Sul na madrugada para montar a banca. Fotos: Marcelo G. Ribeiro/JC

O produtor Paulo Melos da Silva, de 46 anos, começou a organização da banca às 4h desta terça vindo de Caxias do Sul, na serra gaúcha. Silva vende linguiças e é proprietário da Agroindústria Santa Bárbara, localizada na BR-116. O agricultor diz que a preparação para a feira iniciou uma semana antes do evento. Em sua equipe, estão dois familiares e mais três contratados.

O salame é o carro chefe e os valores variam de R$ 30,00 a R$ 42,00 o quilo. Há também as variações salame colonial, salame milano magro, copa magra e copa com gordura. Entre as feiras, Silva sempre participa da Expointer, Festa da Uva, Expobento, Expodireto, Feira de Torres e até em outros estados, como a Expominas. A expectativa do produtor para este ano é positiva. "Aqui o lugar é bom e tem bastante público, além do evento ter sido bem divulgado", afirmou ele.

Márcia é de Barão e diz que abacaxi e figo cristalizados são os mais procurados.

Uma das bancas mais movimentadas era a da Negrello Agroindústria, de doces de fruta e frutas cristalizadas, da proprietária Márcia Raimundi, de 50 anos. Ela vem de Barão, próximo a Carlos Barbosa, e o negócio é tocado pro Márcia e o marido. De acordo com a agricultora, a produção se iniciou em 1999 no porão da mãe do marido. A agroindústria foi montada em 2000.

Entre os produtos, os que mais saem são abacaxi e figo cristalizado e figada com nozes. A dona vende "praticamente só em feiras" e aposta em bons negócios na Capital. "Melhor impossível, não precisa nem falar nada", garantiu Márcia.

Para o assessor de política agrícola da Federação dos Trabalhadores Na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Jocimar Rabaioli, a relevância da feira está na abertura de novos canais de comercialização. "É mais uma alternativa de mercado para as famílias e de mostrar para o consumidor a diversidade de produtos da agricultura familiar", afirma Rabaioli.

O pós-feira também é importante, diz o assessor da Fetag-RS. A intenção é que o evento entre no calendário de Porto Alegre. O caráter sustentável e familiar deve contribuir para a inclusão. "São produtos que a população vem cada vez mais buscar, pela produção correta, sustentável e agroecológica."