Mega-Sena sorteia R$ 30 milhões neste sábado e R$ 200 milhões na Mega da Virada

As apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado em lotéricas ou pelo Loterias Online PATRÍCIA COMUNELLO /ESPECIAL/JC

Antes do fim do ano, mais uma bolada vai ser sorteada na Mega-Sena. Neste sábado (8), o prêmio acumulado é de R$ 30 milhões do concurso 2.105. O sorteio será às 20h (horário de Brasília) no interior de São Paulo. A aposta simples custa R$ 3,50.

As pessoas podem ainda apostar em lotérica até as 19h ou no Portal Loterias Online, que exige que o apostador tenha conta corrente na Caixa e tenha mais de 18 anos. O valor mínimo é de R$ 30,00 e, no máximo, de R$ 500,00 por dia.

Quem levar sozinho os R$ 30 milhões pode ter R$ 111 mil em rendimentos mensais, deixando na poupança, uma das modalidades com menor retorno, mas com a vantagem de isenção do Imposto de Renda.

Também é possível apostar na Mega da Virada, que tem prêmio estimado em R$ 200 milhões. O sorteio será em 31 de dezembro. Caso apenas um ganhador leve o prêmio, pode receber cerca de R$ 743 mil em rendimentos mensais, caso aplique na poupança.