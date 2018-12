Jornal do Comércio vence Prêmio de Cooperativismo de Jornalismo

repórter Jefferson Klein conquistou o primeiro lugar com a matéria Reportagem do Jornal do Comércio venceu uma das categorias do Prêmio Cooperativismo Gaúcho de Jornalismo. Os nomes dos vencedores foram divulgados nesta sexta-feira (7). Oconquistou o primeiro lugar com a matéria Cooperativas levam internet ao campo , publicada em 3 de setembro deste ano, no caderno Empresas & Negócios, publicado todas as segundas-feiras.

É a quarta edição do prêmio. Foram 67 trabalhos inscritos para uma premiação total de R$ 45 mil. A entrega ocorrerá na próxima sexta-feira (14), no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, com a presença do governador José Ivo Sartori, e do presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs), Vergilio Perius.

A reportagem mostrou os investimentos e as ações das organizações para disponibilizar o acesso à rede para uma nova fronteira, o meio rural do Rio Grande do Sul. "As cooperativas foram pioneiras ao levar a energia elétrica para o campo e, agora, estão seguindo o mesmo caminho com a internet", ressalta o superintendente da Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul (Fecoergs), José Zordan.

CONFIRA OS VENCEDORES

Categoria: Jornalismo Impresso

1° lugar: Cooperativas levam internet ao campo - Jornal do Comércio - Jornalista: Jefferson Klein

2° lugar: Série Mãos que transformam o seu lixo - Jornal NH - Jornalista: Débora Regina Ertel

Categoria: Telejornalismo

1° lugar: Cooperativas ganham espaço e geram mais de 60 mil empregos no RS - RBS TV - Jornalista: Gabriel Garcia

2° lugar: Cooperativas registram faturamento de R$ 43 bilhões em 2017 no Rio Grande do Sul - RBS TV - Jornalista: Léo Henrique Saballa Junior

Categoria: Webjornalismo

1° lugar: Série Mãos que transformam o seu lixo - Veículo: Jornal NH - Jornalista: Débora Regina Ertel

2° lugar: Cooperativismo na sala de aula - Veículo: Pioneiro - Jornalista: Fernando Soares

Categoria: Radiojornalismo

1° lugar: Mesmo com incertezas política e econômica, cooperativismo projeta crescimento - Veículo: Rádio Gaúcha - Jornalista: Eduardo de Matos Silva

2° lugar: Uma Luz para a Sustentabilidade - Veículo: Associação Frederiquense de Radiodifusão Comunitária - Jornalista: Sabrina Ritter

Categoria: Fotojornalismo

1° lugar: O valor da cooperação - Correio do Povo - Jornalista: Alina Oliveira de Souza

2° lugar: Produtores da Cotrijal entre os TOP 10 - Jornal da Cotrijal - Jornalista: Fernando Oliveira Teixeira

Categoria: Mídia Cooperativa