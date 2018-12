Confira os cinco cursos mais procurados do vestibular da Ufrgs 2019

O verão está chegando e com ele um dos vestibulares mais importantes do País. Alunos de Ensino Médio e cursos pré-vestibular e mesmo veteranos de concursos e que buscam graduação já podem conferir a concorrência para as vagas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

Cerca de 10 mil dos 28,5 mil inscritos disputarão vagas em Medicina, Psicologia, Fisioterapia, Biomedicina, Nutrição, Enfermagem e Odontologia. O curso com maior número de candidatos e densidade mais alta é novamente Medicina, com 7.487 inscritos para 98 vagas, com densidade de 76,40.

Psicologia é o segundo mais concorrido, com densidade de 25,32 no diurno e 24,48 no noturno. Já Fisioterapia, tem 21,10 candidatos por vaga, e Medicina Veterinária, 16,66. Os outros cursos da área da saúde também registraram densidade acima de 10 candidatos por vaga, como Biomedicina (13,84), Enfermagem (10,51), Nutrição (10,64) e Odontologia noturno (10,00).

A vantagem de concorrer nesta edição da prova é que, quando comparado ao vestibular de 2018, o número de pessoas por vagas decaiu. Isso é uma consequência da redução no número de inscritos no concurso. Na época, Medicina tinha 83,3 pessoas por vagas, Fisioterapia (27,95); Psicologia – diurno (27,82); Psicologia – noturno (26,14); e Medicina Veterinária (18,27).