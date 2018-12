Grupo de saúde que atua em Canoas e outros estados é acusado de fraude milionária

Uma das integrantes do Gamp é presa em hotel em Porto Alegre na operação do Ministério Público MP-RS/DIVULGAÇÃO/JC

Um dos maiores grupos de gestão de saúde com atuação no Rio Grande do Sul é alvo de megaoperação nesta quinta-feira (6) que aponta fraude milionária no uso de recursos públicos. Quatro prisões de pessoas ligadas ao Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (Gamp) foram feitas, duas delas em hotel de luxo em Porto Alegre de principais dirigentes do grupo.

A secretária da Saúde de Canoas, Rosa Groenvald, e seu adjunto foram afastados por um período de 120 dias para a investigação do Ministério Público Estadual (MP-RS). Em entrevista na Rádio Gaúcha, integrante do MP-RS fiz que entre as prisões está a de Marcelo Bósio, que foi secretário da Saúde da cidade quando o Gamp foi contratado e hoje está na direção nacional do grupo, segundo o promotor.

O Gamp detém contratos de gestão e recebe recursos da prefeitura de Canoas. A organização assumiu em fim de 2016 os hospitais de Pronto Socorro de Canoas (HPSC), Universitário (HU), duas Unidades de Pronto Atendimento (Upas) e Centros de Atenção Psicossocial (Caps). O contrato para cinco prevê R$ 1 bilhão.

Entre as irregularidades estão, superfaturamento de medicamentos, uso de recursos públicos em gastos que não ligados à saúde.

A ação é liderada pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) – Núcleo Saúde,com Promotoria de Justiça de Canoas e o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE).

Segundo nota divulgada pelo Gaeco, o Gamp e outras 15 empresas tiveram decretada a suspensão da contratação com a prefeitura. O Gaeco cumpre ainda 70 mandados de busca e apreensão em quatro estados e em Porto Alegre, Gravataí e São Francisco de Paula. Outros locais são Balneário Camboriú (Santa Catarina), São Paulo, Cotia, Itatiba, São José dos Campos, Caieiras, Santa Isabel e Santo André (São Paulo), Rio de Janeiro e Belém e Altamira (Pará).

Foram detectados, entre as inúmeras irregularidades, o superfaturamento de medicamentos em até 17.000%, a utilização de laranjas e testas de ferro do chefe do esquema na direção do Gamp, a cooptação de agentes públicos, o desvio de dinheiro da saúde pública para os envolvidos na fraude, além do pagamento de viagens de férias pagas com dinheiro público da saúde de Canoas.

O MP afirmou que o "o Gamp, travestido de entidade assistencial sem fins lucrativos, se trata de uma típica organização criminosa voltada para a prática de inúmeros delitos, em especial peculato e lavagem de dinheiro, entre outras fraudes que esvaziam os cofres públicos".