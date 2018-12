Locais de reaplicação da prova do Enem já estão disponíveis

O Enem regular foi aplicado nos dias 4 e 11 de novembro em 1,7 mil municípios. Mais de 4 milhões de estudantes participaram do exame. As notas podem ser usadas para concorrer a vagas no Ensino Superior público pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a bolsas de estudo em instituições privadas pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e a vagas no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Para saber o local de prova, é necessário acessar, em enem.inep.gov.br, a Página do Participante, com o CPF e a senha cadastrados no momento da realização da inscrição. Aqueles que não se recordam da senha podem redefini-la. O passo a passo se encontra dentro do sistema de inscrição, na opção Orientações para Recuperação de Senha.

Os 2,7 mil inscritos que participarão da reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem acessar o cartão de confirmação, que contém o local de realização da prova. Os exames ocorrerão nos dias 11 e 12 de dezembro em 16 municípios para os estudantes que tiveram o Enem cancelado em decorrência de falta de luz e de outros imprevistos.

MPF quer que estudantes possam recorrer de notas do exame

O Ministério Público Federal (MPF) quer que os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) possam recorrer das notas recebidas, o que não está previsto no edital. O órgão moveu ação civil pública para que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) estipule um prazo para isso ainda na edição de 2018. Para o órgão, o atual edital do Enem, ao não assegurar o direito ao recurso, viola normas e princípios constitucionais.

O Enem foi aplicado em 4 e 11 de novembro e os gabaritos, divulgados no dia 14. Os resultados individuais saem em 18 de janeiro. Apenas em março, os estudantes terão acesso à correção da redação para fins pedagógicos. O MPF quer a revisão desse procedimento.

Na ação, requer que o Inep abra o prazo de cinco dias úteis para vista do cartão de resposta das provas objetivas e de dez dias úteis para que os participantes possam recorrer das questões e do gabarito do exame, bem como de notas atribuídas em virtude de erro de leitura no cartão de resposta.

Em relação à redação, o MPF requer que o Inep publique no site, um espelho e dê prazo de cinco dias úteis para vista das redações, não somente para fins pedagógicos, conforme o edital.

Segundo o órgão, ao ser usado como forma de acesso à universidade, o Enem ganha status de "processo seletivo público de âmbito nacional" e deve, portanto, obedecer aos "princípios constitucionais que norteiam toda e qualquer função administrativa". "Os editais dos concursos para os cargos públicos de todas as esferas de poder, no âmbito de todos os entes federativos, trazem a previsão de recurso, assim como os vestibulares anteriores ao Enem também o traziam, não havendo nenhuma justificativa para o Inep não inserir tal regra no Enem."