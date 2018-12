Governo regulamenta lei para equipar polícias

O governador José Ivo Sartori assinou ontem o decreto que regulamenta a Lei de Incentivo à Segurança Pública. A legislação permite que empresas gaúchas possam destinar até 5% do saldo devedor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para reforçar o combate à criminalidade no Rio Grande do Sul. Os valores serão utilizados para a compra de equipamentos como veículos, armamentos, munições, capacetes, coletes balísticos, rádios comunicadores, equipamentos de rastreamento, de informática, bloqueadores de celular, câmeras e centrais de videomonitoramento.