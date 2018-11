Denatran adia prazo para adotar placa do Mercosul no Rio Grande do Sul

A nova placa tem a bandeira do Brasil, da unidade da federação e do município onde o carro é registrado MAURO PIMENTEL/AFP/JC

O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) adiou o prazo que obriga o uso de placas do Mercosul para veículos no Rio Grande do Sul. O Departamento Estadual de Trânsito do RS (Detran-RS) havia solicitado a prorrogação e informou nesta sexta-feira (30) que o órgão nacional autorizou uma nova data.

Em vez de passar a valer neste sábado (1º), a placa será cobrada a partir do dia 17 de dezembro. O pedido de adiamento havia sido feito na terça-feira pelo Detran-RS)

As novas placas serão obrigatórias para veículos novos, transferência de cidade ou de proprietário e na substituição por perda, roubo ou avaria do bem. O modelo padrão Mercosul tem a bandeira do Brasil, da unidade da federação e do município em que o automóvel está registrado, além de QR-Code para identificação digital. O custo das placas não é fixo e é definido pelo fornecedor, seguindo o sistema atual.

A justificativa para adiar é o baixo número de empresas aptas a confeccionar as novas placas. De acordo com o Detran-RS, o Rio Grande do Sul tem apenas duas empresas cadastradas para fabricar as chapas-base e 84 para estampar. Entretanto, nem todas essas empresas concluíram o processo de credenciamento no Denatran.